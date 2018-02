Teatro Alfredo Mesquita reabre sábado em Santana

"Mudou tudo", diz a arquiteta Silvana Maria Santo Paolo, responsável pelo projeto e pelo acompanhamento das obras. "Deixamos as paredes laterais, porque era uma reforma e não podíamos pôr tudo no chão."

De acordo com o plano da Secretaria Municipal da Cultura, será entregue um teatro ampliado, com mais segurança e conforto. Melhorias estruturais foram contempladas, como instalação de ar-condicionado e intervenções de acessibilidade. O sistema de som e iluminação e a acústica foram melhorados.

Uma nova caixa cênica foi construída. De acordo com a arquiteta, a altura do teto nesse setor passou de 5 para 11 metros. Atrás da coxia, foram feitos dois camarins com banheiros, uma pequena cozinha, uma área de serviço e um espaço para guardar os materiais usados em cena.

"Não tinha camarins", diz Silvana. "Talvez na pressa de inaugurar, tenham esquecido de fazê-los. Atores se trocavam na coxia." O espaço foi aberto em 1988, na gestão Jânio Quadros.

O Teatro Alfredo Mesquita, porém, continua pequeno. Para atender às normas de acessibilidade, perdeu dois assentos. Eram 200, hoje são 198. Todos novos. As paredes receberam tratamento acústico e os ventiladores foram substituídos por um sistema de ar-condicionado que permite temperaturas diferentes no palco e na plateia.

Atrasos

De acordo com Gilberto Serai, engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), responsável pela fiscalização da obra, a burocracia atravancou a entrega do teatro. "O principal atraso foi de nove meses. Foi o tempo que tivemos de esperar pela autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para retirada e transferência de algumas árvores", justifica. Mudanças no projeto no decorrer da obra também contribuíram para o atraso.

Depois de "A Primeira Vista" - neste sábado, às 21 horas, e domingo, às 18 horas, com ingressos grátis distribuídos uma hora antes -, a programação do Alfredo Mesquita segue com "In on It" (de 20 a 29) e "Monster" (de 3 a 5 de agosto). As três peças são dirigidas por Enrique Diaz. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.