TCM coproduz 1º programa no Brasil

Bem calçada pela audiência infantil, a Netflix anuncia a chegada ao seu catálogo de quatro filmes da série Cine Gibi, da Turma da Mônica.

Vanessa da Mata canta Tom Jobim, a turnê, terá seu show de encerramento transmitido ao vivo pelo Multishow, dia 9 de junho, diretamente da Praia de Ipanema, às 17h.

Miguel Falabella tem bom senso de oportunidade: Pé na Cova vai brincar com a PEC das domésticas, que determina o pagamento de FGTS à categoria, em reunião encenada pelas personagens que representam as empregadas. No ar na próxima quinta.

A Record comemora os índices alcançados esta semana pelo Jornal da Record, que atingiu 8 pontos de média em São Paulo. São números semelhantes aos idos de Ana Paula Padrão naquela bancada.

Eu que Fiz. Operários em ação nos estádios em construção ou em reforma pelo país são o alvo da nova série de Régis Rösing no Esporte Espetacular. Eu que Fiz estreia neste domingo, na Globo.

Eu que Fiz 2. Mineirão (MG), Castelão (CE), Maracanã (RJ), Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília), Arena Pernambuco (PE) e Arena Fonte Nova (BA) estarão em foco na nova série.

Eu que Fiz 3. O primeiro episódio mostra a história de Messias da Silva, ex-detento, que ficou preso por mais de 13 anos por roubo e tráfico de drogas, e que hoje é o único responsável por cuidar do gramado do Mineirão.

Canal de filmes clássicos de Hollywood, o TCM sempre foi usado como exemplo de canal que teria dificuldades para adequar seu perfil de programação ao cumprimento de cotas de produção nacional exigidas pela Lei 12.485. Agora, enfim, após cumprir as exigências com alguns filmes brasileiros, o TCM coproduz seu primeiro título no Brasil, com previsão de estreia para o 2.º semestre.

Apresentada por Luciana Vendramini, a série de documentários Elas já está em gravação e reúne grandes divas nacionais, com o propósito de revelar os bastidores do sucesso e os fatos que marcaram cada personagem enfocada. Uma delas é Ruth de Souza, que refuta o título ao dizer que "só Greta Garbo é diva". "Você ir ao teatro malvestida é uma ofensa ao ator", defende. Elas ouvirá também homens que tiveram papel fundamental na vida de suas personagens. Com 40 episódios, o programa é realizado pela produtora Mocho e traz na lista nomes como Cecil Thiré - que fala de Tônia Carrero -, Carla Camurati, Júlia Lemmertz, Adele Fátima, Sandra Barsotti, Rossana Ghessa e Monique Lafond.