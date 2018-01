Tcheca é eleita Miss Mundo e brasileira fica em quinto A tcheca Tatana Kucharova, de 18 anos, foi coroada neste sábado Miss Mundo 2006, na cerimônia realizada na Sala Kongresowa, no Palácio de Congressos de Varsóvia. A romena Ioana Valentina Boitor e a australiana Sabrina Houssami foram escolhidas primeira e segunda damas de honra, respectivamente, entre as 104 candidatas que aspiravam ao posto de rainha da beleza. A brasileira Jane Sousa Borges Oliveira levou o título de Miss Mundo-Américas e ficou em quinto lugar. A nova Miss Mundo agradeceu sua antecessora, a islandesa Unnur Birna Vilhjalmsdottir, de quem recebeu a coroa após vencer a votação final. Kucharova pratica tênis, vôlei e equitação e, segundo demonstrou sua apresentação, sua máxima é manter sempre o otimismo, o que nesta ocasião parecia justificado. A escultural venezuelana Federica Guzmán, de 24 anos, uma das favoritas, ganhou o título de Miss em Traje de Banho, decidido em uma cerimônia anterior à de gala, enquanto a canadense Malgosia Majewska, de 24 anos, o de Miss Esportista. Além disso, a irlandesa Catherine Jean Milligan, de 19 anos, obteve o prêmio de talento artístico, por seus dotes como cantora, e a ganesa Lamisi Mbillah, da mesma idade, o de Miss Púrpura. A sessão de gala do Kongresowa foi apresentada pela chinesa Angela Chow, pela polonesa Grazyna Torbicka, e pelo britânico Tim Vincent e contou com as atuações de Robin Gibb, do grupo irlandês Westlife e do quarteto de ópera pop "Amici". A final foi transmitida ao vivo para 200 países, segundo dados dos organizadores, e aconteceu, pela primeira vez nos 56 anos de história do concurso, em um país do antigo bloco comunista, hoje membro da União Européia (UE). Varsóvia aproveitou a oportunidade para se promover como destino turístico e realizou uma intensa campanha propagandista. Durante o mês passado, as concorrentes participaram de diversos eventos e posaram nos pontos mais representativos da cidade e do resto do país, inclusive em Gdansk, onde foram recebidas pelo fundador do sindicato Solidariedade e ex-presidente do país, Lech Walesa. "Varsóvia é a capital da beleza nestes dias", disse o prefeito da cidade, Kazimierz Marcinkiewicz, na recepção promovida antes da final, realizada na embaixada chinesa, país que acolheu o concurso em várias edições anteriores.