TC Premium cresce 43% aos sábados A preguiça de sair de casa no fim de semana tem efeito positivo na TV. As Superestreias, como o Telecine Premium chama o lançamento de blockbusters aos sábados, fez com que o canal crescesse 43% em audiência na faixa das 22 horas, no ano passado. De acordo com dados do Ibope, o canal ficou em primeiro lugar no ranking da TV paga no horário, em 2014. Se os canais abertos forem incluídos na lista, o Telecine Premium fica na quarta posição. Mesmo com a Copa do Mundo, que alterou o comportamento do telespectador, a rede Telecine, que inclui cinco canais de filmes, abocanhou 23% a mais de pessoas sintonizadas.