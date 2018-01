TBS terá série com ídolos de fora da TV

7,3 mil horas de conteúdo, com 86 títulos, tem o acervo do Globo Play, nova plataforma de vídeo sob demanda da Globo, que, a partir do dia 3, oferecerá também TV ao vivo via web para Rio e SP.

"A voz sempre rouca... E o coração na mão."

Bruno Mazzeo

SOBRE A MISSÃO DE VIVER O PROFESSOR RAIMUNDO PARA A REEDIÇÃO DA 'ESCOLINHA' NO CANAL VIVA E NA GLOBO

Presença ao vivo. Demi Lovato causou furor no Projac, onde compareceu esta semana para gravar o Caldeirão, de Luciano Huck. Ídolo teen, apresentou lá sucessos do novo disco, Confident, e falou sobre sua relação com os fãs brasileiros. Vai ao ar neste sábado, na Globo.Presença ao vivo

O dia de maior audiência da história do Discovery Home & Health no Brasil foi sexta-feira, 23/10. O mérito cabe à estreia do Masterchef Júnior no canal.

No horário do programa, coprodução da Discovery com a Band, o Home & Health foi líder na TV por assinatura entre mulheres acima de 18 anos, nicho que lhe garantiu pico de 1 ponto de audiência.

E o 'Masterchef', agora Júnior, voltou a ocupar o topo do ranking semanal dos programas de TV mais comentados do Twitter. De 19 a 25 de outubro, sua semana de estreia, o título alcançou 21,3 milhões de impressões na rede de microblogs.

O Teleton conquistou uma honrosa vice-liderança nesse ranking do Twitter, com 11,2 milhões de impressões. Mas A Fazenda, com edições diárias, leva a Record a frequentar quatro posições (4ª, 6ª, 7ª e 9ª).

A Globo, líder de audiência na TV, só aparece entre os mais mencionados programas do Twitter com The Voice Brasil (3º lugar) e Domingão do Faustão (10º).

Os anos 1920 são referência da versão de Ligações Perigosas como minissérie na Globo, mas a trilha sonora se permitirá navegar também por canções contemporâneas. A estreia está prevista para 4 de janeiro.

TV paga para todos: de amanhã até terça, dia 3, o GNT vai abrir no GNT Play, plataforma de vídeo sob demanda do canal na internet, os 13 episódios da 3ª temporada de Cozinheiros em Ação, reality show de culinária comandado por Olivier Anquier. Grátis.

O vencedor da competição será anunciado amanhã, no último episódio pelo canal, às 21h.

Hasta la vista, baby. O Exterminador do Futuro: Gênesis, filme que levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros, está disponível para locação no Telecine On.Demand a partir de hoje.