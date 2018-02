TBS exibe 85 edições do 'CQC' com Rafinha Abrange a 1ª e a 2ª temporada o pacote de 85 episódios que o canal TBS, da Turner, adquiriu, em condição de licenciamento, da Bandeirantes. Lá está, para quem tem saudades do time original, uma bancada com Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque, mais Danilo Gentili na reportagem. Vem dessas primeiras temporadas a fase mais espontânea do programa, com flagrantes que o Congresso Nacional ainda desconhecia e o quadro do Repórter Inexperiente, que lançou Gentili. Na época, o humorista, hoje dono do próprio talk show na Band, entrevistou várias personalidades como alguém ainda anônimo. O CQC na TBS vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30 e às 21h.