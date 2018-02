Taylor Swift escreve música para se vingar de John Mayer

O cantor John Mayer se juntou ao astro de Crepúsculo, Taylor Lautner na lista dos homens que inspiraram as músicas da cantora country Taylor Swift em seu novo álbum Speak Now.

Joe Jonas e Kanye West também foram incluídos como tema das canções, que parecem um recado direto aos homens que partiram o coração da cantora de 20 anos.

Swift, cujo álbum "Fearless" venceu um Grammy e foi o disco mais vendido de 2009, disse que cada canção em "Speak Now" era "uma confissão diferente para uma pessoa diferente."

Algumas músicas estavam sendo divulgadas semanalmente no iTunes e Swift já permitiu o acesso a trechos de outras canções pela Internet, em uma iniciativa para promover o disco "Speak Now".

"Dear John" é amplamente visto como sendo escrito para John Mayer, de 33 anos, com quem Swift teve um breve relacionamento há cerca de um ano. Na letra, ela diz frases como "Você não acha que eu era muito nova para você mexer comigo?", e "Você não acha que dezenove é muito nova/Para você brincar/Com seus jogos sombrios/Quando eu te amava tanto?".

Perguntada se a canção era sobre Mayer, que tem fama de conquistador, Swift disse à revista People: "Muitas vezes quando os relacionamentos entre pessoas terminam, elas escrevem um e-mail para aquela pessoa e dizem tudo o que gostariam de ter dito. Muitas vezes elas não apertam 'enviar."

"Isso foi difícil de escrever", disse ela "e acho que colocar no álbum foi como apertar 'enviar'."

A música "Back to December" parece ser um pedido de desculpas a Lautner, que Swift namorou no final de 2009 durante a produção do filme "Coincidências do Amor". O casal terminou amigavelmente em dezembro.

"A pessoa para quem escrevi essa canção merece isso. É sobre uma pessoa que foi incrível comigo - simplesmente perfeito comigo em um relacionamento - e eu fui muito insensível com ele", disse ela à E! News.

Segundo rumores, o relacionamento de Swift com Joe Jonas da banda The Jonas Brothers é tema de outra canção. "Better Than Revenge" parece criticar a jovem atriz que Jonas buscou depois de deixar Swift.