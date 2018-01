Taylor Swift é 'mulher do ano' da Billboard pelo segundo ano

Swift, de 24 anos, que ficou famosa em 2006 como uma sensação adolescente do mundo country e conseguiu, com sucesso, fazer a transição para a música pop, vai lançar o seu quinto álbum "1989" no dia 27 de outubro.

A artista também recebeu o mesmo prêmio em 2011. Entre as vencedoras anterioras estão Beyonce, Katy Perry e Pink, que venceu no ano passado.

No mês de setembro, a cantora que venceu o Grammy por sete vezes ficou com a canção número um na lista Billboard Hot 100 com "Shake It Off," a música mais pop que ela já gravou.

Swift tem muitos fãs adolescentes e jovens graças ao seu mix de canções de amor e músicas fortes de fim de relacionamento, como "We Are Never Ever Getting Back Together" e "I Knew You Were Trouble".

"Como uma das artistas mais influentes da sua geração, Taylor Swift teve um sucesso incrível nas listas da Billboard," disse Janice Min, a co-presidente da empresas proprietária da revista, Guggenheim Media, em comunicado oficial.

Cada um dos álbuns de estúdio de Swift venderam mais de 4 milhões de cópias nos Estados Unidos, ficando no topo da lista de maiores sucessos e maiores sucessos country.

Swift também é a artista que mais vendeu músicas digitalmente em todos os tempos, segundo a revista.

Ela vai receber o prêmio em dezembro no evento anual da Billboard "Women in Music", em Nova York.

(Reportagem de Eric Kelsey)