Taylor Swift é a 'mais intrigante' do ano segundo a People A cantora de "Fearless" Taylor Swift estampa a capa dos "mais intrigantes de 2009" da People, em uma lista que ainda elege a mãe-de-oito Kate Gosselin "mãe de todas as estrelas de reality shows" e a cantora escocesa Susan Boyle como "o sucesso surpresa" do ano, disse a revista nesta quarta-feira.