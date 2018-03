Taylor Swift é a cantora que ganhou mais dinheiro em 2011

A cantora de "Love Story" ganhou mais dinheiro com as vendas de seu álbum e sua turnê mundial em 2011 que os roqueiros britânicos do U2, o veterano do country Kenny Chesney, a estrela do pop Lady Gaga e o rapper Lil Wayne, que completaram os cinco primeiros lugares da lista anual da Billboard dos 40 músicos que mais arrecadaram.

Sade, Bon Jovi, a cantora canadense Celine Dion, o intérprete de country Jason Aldean e a atual favorita do pop Adele completaram a lista dos 10 principais, com arrecadações de 32 milhões a 13 milhões de dólares.

Taylor, nativa de Wyomissing, na Pensilvânia, começou sua carreira quando era adolescente com um álbum com seu nome que incluía seu primeiro single "Tim McGraw", e desde então tem construído uma carreira musical sólida.

Em 2011, ela vendeu mais de 1,8 milhão de cópias de seus discos, com destaque para "Speak Now", que vendeu 967 mil cópias. A cantora também dominou os downloads, com a venda de 7,8 milhões de canções digitais no ano passado.