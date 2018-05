Taylor Swift dá início a Reputation Tour nos EUA

A cantora Taylor Swift deu início à turnê do seu mais novo álbum ‘Reputation’ nesta terça-feira, 8, no University of Phoenix Stadium, em Glendale, Arizona. Em um show para mais de 55 mil pessoas, a norte-americana apresentou 19 músicas de todos os seus seis álbuns.

MEU DEUS, QUE ESTRUTURA É ESSA @taylorswift13? AAAAAAA TOUR DO ANO, CERTEZA!! #repTourGlendale pic.twitter.com/NEzwI69wSK — ui, dona de mim (@DavidcomBacon) May 9, 2018

To começando a entender pq a tour saiu tão cara galero #repTourGlendale pic.twitter.com/W6UthSvF5x — May (@PatronoNarry) May 9, 2018

A apresentação contou com oito trocas de figurino, performances com dançarinos, telões enormes, pulseiras que brilham no ritmo das músicas, 'vôo' entre os palcos e cenários gigantes, como as cobras que apareceram diversas vezes no palco. O símbolo, que já vinha sendo usado pela cantora desde o pré-lançamento do álbum, é uma referência ao apelido que Taylor ganhou nos últimos anos na internet após se envolver em confusões com algumas personalidades, como o casal Kanye West e Kim Kardashian.

Taylor aproveitou a estreia de sua turnê para falar sobre o assunto. “Há alguns anos, uma pessoa me chamou de cobra em uma rede social e isso pegou. Eu acho que com essas cobras, eu quis passar a mensagem para vocês de que se alguém usa palavrões para fazer bullying com você, isso não precisa te derrotar. Isso pode te fortalecer.”

Eu tô impactado com a cobra, ela mexe o corpo inteiro, que isso Jesus. #repTourGlendale pic.twitter.com/EYiLviABUN — Tyler Blackburn (@O_dranoel) May 9, 2018

Outra surpresa da turnê foi a participação das cantoras Camila Cabello e Charli XCX, escolhidas para abrir a turnê mundial, que subiram ao palco para cantar o hit 'Shake it off' com Taylor.

um dos melhores momentos desse primeiro dia da tour foi esse aqui, charli cantando shake it off enquanto camila e taylor dançam juntinhas pic.twitter.com/tz5d7Sfveb — stormi ⚡️ (@camilagethegirl) May 9, 2018

Na expectativa do retorno de Taylor aos palcos após dois anos e meio de sua última turnê mundial, a ‘1989 World Tour’, os fãs deixaram a hashtag #repTourGlendale no primeiro lugar dos Trending Topics do Twitter durante toda a madrugada. Quem não foi ao show, tentou acompanhar pelos vídeos e fotos postados na rede social por quem estava lá.

eu realmente acho lindo que todo mundo tem a plena consciência que o mundo eh da taylor swift e nos so vivemos nele porque ela nos permite esse feito #repTourGlendale — betinha (@bmquezine) May 9, 2018

O que acharam amores? Felizmente melhor tour da carreira e não choca. Taylor Swift está sempre em constante evolução, sempre mais linda, sempre mais preparada. Uma artista de verdade. #repTourGlendale pic.twitter.com/u7ZA0Euzs0 — PAN (@pandlrcom) May 9, 2018

MEU DEUUUS A TAYLOR CANTANDO DELICATE NA REP TOUR E A COISA MAIS LINDA AAA #repTourGlendale pic.twitter.com/re3fByOOAg — ‎‏ً (@itsreysin) May 9, 2018

THOUGHT I WAS GETTING 5th row but it’s actually FIRST. And I CAN BARELY POST THIS BECAUSE IM SHAKING. Best night of my life. I love you @taylornation13 @taylorswift13 pic.twitter.com/Nj5NVdnjSb — Ashley King (@Ashzash) May 9, 2018

Taylor ainda tem uma agenda cheia de shows pela América do Norte antes de ir para o Reino Unido e para a Irlanda em junho. Também estão confirmados shows na Austrália, na Nova Zelândia e no Japão.

Por enquanto, não há nenhuma informação da vinda da cantora para a América do Sul. A única vez que ela esteve no Brasil foi em 2013 para um pocket show de promoção da Red Tour, no Rio de Janeiro.

A TURNÊ É COMPLETAMENTE MARAVILHOSA E IMPECÁVEL E NÃO VAI PASSAR NEM PERTO DO BRASIL MEU DEUS #RepTourGlendale pic.twitter.com/3U5F7Gs9H2 — Marcelo (@busyforbullshit) May 9, 2018

Brasil, vai sonhando com a turnê. Pq só em sonho que ela vem pra cá com essa estrutura toda! #repTourGlendale pic.twitter.com/cEBV9NbTC3 — ui, dona de mim (@DavidcomBacon) May 9, 2018

to me tintindo tão tliste alguém me leva pra reputation stadium tour — Vera Holtz (@veraholtzirreal) May 3, 2018

agora já posso dormir na paz do senhor e sonhar com os vídeos em qualidade melhor amanhã #reptourglendale pic.twitter.com/Vz8wZtCm05 — joao of god (@offnarri) May 9, 2018

