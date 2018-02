Taylor e Bieber são as celebridades jovens mais bem pagas

Swift faturou 57 milhões de dólares no último ano, 2 milhões a mais que Bieber, único homem nos cinco primeiros lugares. Rihanna (53 milhões de dólares) ficou em terceiro lugar, à frente de Lady Gaga e Katy Perry.

"Estamos vendo uma convergência dessas mulheres talentosas que sabem trabalhar o sistema", disse Dorothy Pomerantz, chefe da sucursal de Los Angeles da Forbes.

"As coisas que têm em comum: obviamente compõem grandes sucessos, são personalidades fortes. Isso realmente ajuda do ponto de vista da publicidade. Se conectam com seus fãs", acrescentou.

A única atriz no "top 10" juvenil é Kristen Stewart, da série "Crepúsculo", que ganhou estimados 34,5 milhões de dólares e ficou na sétima posição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para fazer a lista, a Forbes analisou o faturamento com shows, venda de álbuns, filmes, participação em lucros e publicidade entre maio de 2011 e maio de 2012. Foram consultados empresários, advogados, agentes e outras fontes do setor.

(Reportagem de Patricia Reaney)