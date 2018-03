Taubkin lança álbum 'Trio +1' no Auditório Ibirapuera

Ao lado de Zeca Assumpção, no baixo acústico, de Sérgio Reze, na bateria e gongos melódicos, e Joatan Nascimento, no trompete, Taubkin lança o disco Trio +1. O álbum é daqueles exemplos de música que, mesmo feita com extrema profundidade e competência, tem como norte dialogar com o público. "Nos anos 70 eu ouvia muitos tipos de som, muita música progressiva. E me lembro de alguns discos também, como o Matita Perê, do Tom Jobim, e os álbuns do Egberto Gismonti... Todos eram grandes viagens. O desejo desse disco era levar as pessoas a uma viagem que foi profunda pra gente e que pudesse ter significado para o público", diz Benjamin.

A proposta de conduzir o ouvinte a viajar se concretiza com as seis faixas que, graças à sensível interpretação do quarteto, chegam às pessoas de forma completamente imagética e emotiva. Soam as notas e imaginam-se cenas, cores e sensações. Seja nas três composições assinadas por Benjamin Taubkin ("O Deserto É Aqui", "O Sabiá Voou" e "O Circo Chegou"...), em "Baianinho", de Joatan Nascimento, ou nas duas belas regravações presentes no disco, "Pérolas", de Jacob do Bandolim, e "Consolação", de Vinicius de Moraes e Baden Powell.

O grupo gravou Trio +1 em apenas três dias, ao vivo. Cada música teve três versões para que no final uma fosse escolhida. Parte da qualidade do resultado, deve-se, obviamente, aos músicos. A outra parcela cabe ao técnico Alberto Ranellucci, responsável por gravação, mixagem e masterização. "Se tivéssemos gravado separadamente, canal por canal, teríamos muitas perdas. Foi tudo espontâneo, com os arranjos feitos coletivamente. É um som que nasce muito da interação, com o desejo de encontrar equilíbrio entre disciplina e liberdade", comenta Taubkin. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Trio +1 - Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º. Tel. (011) 3629-1014. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 30.