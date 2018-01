Ela não vem do chiclete, mas continua sendo temporária e, o melhor, é indolor.

A Tattly vende tatuagens temporárias com o slogan Who says forever is better? (Quem disse que para sempre é melhor?). O site reúne mais de 250 desenhos para tatuar, com preços a partir de 5 dólares e, todos feitos por designers e ilustradores profissionais.

A loja física fica em Nova York, mas o site entrega no Brasil!