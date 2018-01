Tatuagem Li que as pessoas estão removendo suas tatuagens. Um especialista no assunto informa que em 2015 houve um aumento de 40% em procedimentos de remoção, em relação a 2014. O especialista não arrisca nenhuma interpretação sociológica do fato, só diz que o “boom” de tatuagens removidas, hoje, equivale ao “boom” de tatuagens feitas há alguns anos, quando todo o mundo queria ilustrar seu corpo de algum modo, fosse com uma singela florzinha atrás da orelha ou com uma cena épica, talvez uma reprodução do Grito da Independência, cobrindo até a sola do pé.