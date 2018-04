Tato Gabus Mendes volta aos palcos em SP após 2 anos

Sob a direção de Alexandre Reinecke, o roteiro é adaptado do espetáculo francês em cartaz há cinco anos em Paris, com mais de 2 mil apresentações. ?Quem nunca fez isso? Ao sair de um lugar, entra no carro e começa a falar mal das pessoas, da comida do lugar...? Eles fizeram, mas foram traídos pela tecnologia?, conta o diretor.

A comédia, recheada de pequenas ironias, se revela quando o casal endinheirado Marie (Márcia Cabrita) e Pedro (Tato Gabus Mendes) critica o estilo de vida simples no campo dos amigos Carlos (José Rubens Chachá) e Carol (Nora Toledo) a caminho da casa dos amigos, que não veem há tempos.

Num descuido, Pedro deixa o celular ligado, e os cicerones, que esperam as visitas, escutam os comentários mesquinhos dos dois. ?É uma grande crítica aos egos, uma farta crítica social?, define Reinecke, que dá a dica, mas mantém o segredo: ?O casal insultado prepara a sua revanche de maneira muito divertida.? As informações são do Jornal da Tarde.

Adorei o Que Você Fez. Cultura Artística Itaim. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830. Tel. (011) 3258-3344. Estreia: hoje, 21h30. Horários: sextas, 21h30, sábados, 21h, domingos, 18h. Preços: R$ 80 a R$ 90. Classificação: 12 anos.