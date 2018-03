Tatiana Blass vence o Pipa 2011 A artista Tatiana Blass foi anunciada ontem como a ganhadora do Pipa 2001 (Prêmio Investidor Profissional de Arte). A paulistana receberá R$ 100 mil, incluindo residência na instituição Gasworks, de Londres. Tatiana Blass ainda receberá R$ 20 mil por ter vencido a categoria voto popular. O artista Iuri Sarmento, ganhador na categoria Pipa Online, receberá R$ 10 mil. O júri foi formado pelo colecionador Gilberto Chateaubriand, o artista José Resende, pelo curador do MAM Rio, Luiz Camillo Osorio, pelo curador de Inhotim, Rodrigo Moura, e pelo coordenador do Programa de Residência da Gasworks, em Londres, Rowan Geddis.