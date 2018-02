Tatiana Belinky reconta Aladim, Ali Babá e Simbad

"Desde que me entendo por gente conheço as histórias do Livro das Mil e Uma Noites. São maravilhosas e impossíveis de serem esquecidas", conta Tatiana, de 93 anos, que teve a ajuda do filho Ricardo, de 70, para este trabalho. "Foi tudo muito agradável porque suscitou um bate-papo entre gerações sobre as mesmas histórias contadas de outros jeitos." Tatiana diz que leu e guarda os livros traduzidos por Mamede Jarouche, mas que recorreu à memória para fazer os seus.

Ela é otimista quanto ao interesse das crianças de hoje pelo clássico árabe. "As histórias são muito boas e se duraram tanto tempo não foi por acaso. É como eu digo: cada livro é um novo leitor. E quando o mesmo leitor lê a mesma história depois de dois ou três anos, ela já parece outra, e ele também é outra pessoa." As ilustrações do pintor checo radicado no Brasil Franz Richter (1872-1943) dão um ar vintage às edições. / M.F.R.