Tatiana Belinky ganha Juca Pato A escritora Tatiana Belinky, de 93 anos, foi anunciada vencedora do Troféu Juca Pato pelo livro Língua de Criança - Limeriques às Soltas. O prêmio corresponde ao concurso Intelectual do Ano, promovido desde 1963 pela União Brasileira de Escritores. Tatiana é autora de mais de 270 livros, entre eles sucessos como Coral dos Bichos e O Grande Rabanete. Conhecida pelos limeriques, poemas divertidos de cinco versos, ela ficou surpresa com a premiação: "Quase caí pra trás. Sou tão antiga que nem esperava ganhar. Grandes intelectuais já ganharam esse prêmio antes". A escritora concorria ao Juca Pato com o cardiologista Adib Jatene.