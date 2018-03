Tate quebra tabu e revela valores pagos por obras de arte A galeria Tate revelou quanto pagou por suas últimas obras de arte, pondo fim ao sigilo que cercava sua política de aquisições. A instituição se negava a revelar os preços de suas novas aquisições e a política era criticada por não mostrar dados sobre obras de artistas que faziam parte de seu conselho administrativo, como Chris Offili. A galeria pagou o equivalente a 880 mil euros pela instalação de "The Upper Room", de de Offili. Na obra, como em várias outras suas, o artista utiliza excrementos de elefantes. Após a polêmica provocada por essa compra, o diretor da Tate, Nicholas Serota, e o presidente do conselho, Paul Myners, prometeram uma nova era de transparência pública. A Tate revelou esta semana em seu site que gastou um total de 18,7 milhões de euros nas aquisições dos dois últimos anos. O total inclui os 370 mil euros pagos por seis obras de Tracey Emin. A galeria pagou ainda o equivalente a 151 mil euros por um filme de nove minutos de Rodney Graham, "How I Became a Ramblin´ Man", que mostra o artista cantando, disfarçado de cowboy. Alguns jornais criticaram nesta terã-feira a Tate por gastar cerca de 600 mil euros com uma obra de Luciano Fabro, "Pie 1968-1971", que é um cabide de pé, sem a parte superior, onde são pendurados os chapéus. Para cobrir algumas das lacunas importantes na sua coleção de arte contemporânea e atenuar o problema do alto valor de mercado de muitos artistas, a Tate também pediu a criadores que doem obras a sua coleção permanente. Dos 20 artistas que se comprometeram a doar alguma obra, poucos cumpriram a promessa. Segundo Serota, até agora a Tate não recebeu nenhuma obra de Damien Hirst, cujos tubarões e vacas conservados em tanques de formol atingem preços fabulosos no mercado. A galeria está em negociações com o artista multimilionário, que pretende criar seu próprio museu no condado de Gloucestershire.