Tate Gallery bate recorde com 7,7 milhões de visitantes

A Tate Gallery de Londres alcançou um recorde ao registrar, entre abril de 2006 e abril de 2007, 7,7 milhões de visitantes em suas instalações. De acordo com as cifras divulgadas, o Tate Modern ocupou o primeiro lugar, com 5,2 milhões de visitantes em suas galerias de Bankside, seguida pelo Tate Britain, no bairro de Pimlico, com mais de 2 milhões de visitantes. O diretor da Tate Gallery, Nicholas Serota, declarou que o êxito da Tate Modern "se deve parcialmente ao edifício em si, e sua localização em Londres próxima a Millennium Bridge". "No entanto, claramente há um enorme interesse nos novos desenvolvimentos da arte em todo o mundo. O admirável é que também vemos um aumento de visitantes na Tate Britain", acrescentou. A Tate planeja inaugurar em breve uma série de exposições com as quais é esperado um maior número de visitantes, e que incluirá retrospectivas de Mark Rothko, Francis Bacon e Lord Leighton. Em janeiro, o Tate Modern também apresentará a obra do espanhol Juan Muñoz, cuja última exposição no Turbine Hall foi uma das mais vistas em 2001. O Tate Modern contará também a partir de 2012 com uma expansão projetada pelos arquitetos suíços Herzog e De Meuron, em uma obra que terá um valor total de 400 milhões de dólares. A nova extensão do museu londrino abrigará salas para "performance art", vídeo arte e várias filmotecas de arte contemporânea.