Tas se ausenta do 'CQC' durante a Olimpíada Marcelo Tas estará fora da bancada do CQC na próxima segunda-feira, dia 30, quando será substituído provavelmente por uma convidada especial. O apresentador deixou gravadas as próximas edições do Conversa de Gente Grande (CGG) e embarca hoje para Londres, onde assume, por duas semanas, o papel de comentarista olímpico para o Terra. Dono exclusivo dos direitos de transmissão do evento na web para o Brasil, o portal terá 13 canais em HD para dar conta da missão. O expediente de Tas em Londres inclui blog olímpico com atualização diária, entradas ao vivo e a produção de vídeos com Henrique Goldman, cineasta que vive em Londres e fez o filme Jean Charles.