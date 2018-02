Tas já grava seu talk show em ritmo intenso

12 mil profissionais são esperados na Mipcom, feira mundial de TV, dias 7 e 8/10, em Cannes (França). A BTVP, associação de produtoras brasileiras, promove inscrições para a Mip até 13/7.

Fernanda fecha As Brasileiras em tributo

Escoltada por Paulo José, Fernanda Montenegro é a última das Brasileiras na série dirigida por Daniel Filho. Batizada como Mary Torres, a personagem homenageia a mãe do diretor e Fernando Torres, de quem a atriz é viúva. Pedro Paulo Rangel e Nathália Timberg também estarão em cena. No ar 5ªfeira.

A TV Cultura acertou com a produtora Mixer a exibição de Vivi, série de 52 episódios de 11 minutos cada um. Mistura live action e animação, com finalização que se assemelha à arte do scrapbook.

O programa de Fátima Bernardes tem data para trocar de diretor-geral. Fabrício Mamberti ficará no cargo só até o fim do ano, sendo depois substituído por Maurício Arruda, que já está na equipe.

A estreia de Cesar Millan no Nat&Geo, canal do grupo Fox, no Brasil, não implicará sua despedida no Animal Planet, do grupo Discovery, onde é tratado como O Encantador de Cães. Ele estará nos dois canais, em séries distintas.

Confissões de Adolescente, o filme, já recebeu aval da Ancine para obter recursos de lei de fomento. A direção será do mesmo Daniel Filho, com o mesmo elenco: as quatro ex-adolescentes celebram então os 80 anos do pai, Luiz Gustavo.

Giovanni Improtta, outro longa-metragem derivado da TV, graças ao personagem de José Wilker na novela Senhora do Destino, também recebeu sinal verde para obter recursos via Ancine.