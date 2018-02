Tas está entre humoristas mais influentes, diz Foreign Policy

O comediante brasileiro Marcelo Tas, do programa CQC, foi incluído na lista dos cinco humoristas mais influentes do mundo elaborada pela prestigiada revista Foreign Policy. Citando os 971 mil seguidores do apresentador da Band no Twitter, o site da revista faz uma biografia do passado de Tas, que teve início com o fictício repórter Ernesto Varella.

A Foreign Policy também descreve a lei que impede humoristas como Tas de fazer piadas com candidatos durante o processo eleitoral. Além do brasileiro, estão na lista comediantes de Burma, Iraque, Israel e Itália.

A decisão de elaborar a lista ocorreu depois de muitos analistas considerarem o comediante Jon Stewart, que todas as noites comanda o programa Daily Show, no Comedy Central, como o americano mais influente nas eleições para o Congresso deste ano. Entre seus espectadores, está Barack Obama. Na sua edição de ontem, o presidente foi entrevistado por Stewart, que neste sábado liderará uma manifestação "para restaurar a sanidade na política americana". O evento, que ocorrerá em Washington, deve reunir centenas de milhares de pessoas.