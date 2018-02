Tartarugas e artesãos da seda são opção de viagem ecológica Em vista da perspectiva de que um número maior de turistas preocupe-se com a preservação ambiental quando sair de férias no próximo ano, a comunidade de viagens IgoUgo, da Travelocity, elaborou uma lista com os 10 destinos mais "verdes" do mundo. A lista baseia-se em recomendações dos editores da IgoUgo, que analisaram os diários de cerca de 350 mil membros da comunidade e os comentários dos turistas. A Reuters não endossa a lista. 1. Monumento Nacional de Recifes da Ilha Buck -- St. Croix, Ilhas Virgens Americanas "O coral que cerca a ilha (Buck) recebeu o primeiro título de monumento submarino dos EUA, em 1961, o que resultou em um ecossistema tão próspero e conservado que 30 mil visitantes dirigem-se ao local anualmente para vê-lo. Esse foi o ponto alto das nossas férias!" 2. Posto Rekawa de Observação de Tartarugas -- Rekawa, Sri Lanka "Rekawa é a praia de reprodução de tartarugas mais espetacular do Sri Lanka. Ali, cinco das sete espécies de tartarugas marinhas colocam seus ovos." 3. Centro Napo de Vida Selvagem -- Quito, Equador "Localizado dentro do Parque Nacional Yasuni, o centro é resultado de uma parceria com os índios anangu. Ao final da escada (coberta) da pousada, há uma plataforma suspensa, perfeita para observar macacos e aves." 4. Fazenda D'Angkor de Artesãos de Seda -- Siem Reap, Camboja "A instituição é uma organização governamental que promove condições equânimes de comércio e desenvolvimento sustentável para o povo cambojano. Ao treinar as pessoas para que se tornem mão-de-obra especializada, a entidade permite que sustentem suas famílias e protejam sua cultura por meio da arte." 5. Reserva Celestun da Biosfera -- Yucatán, México "Barcos levam os visitantes pela lagoa onde cormorões e garças podem ser admirados. O horizonte róseo logo se transforma em um bando de flamingos." 6. Caminhada pela Floresta Tropical para as Quedas Middleham e o Desfiladeiro Ti Tou com as Ken's Hinterland Adventure Tours -- Dominica "Depois de cerca de uma hora e meia ou duas horas de caminhada, chegamos às cachoeiras Middleham. Em um curto trajeto de carro, atingimos o desfiladeiro Ti Tou. Nada se compara com nadar contra a corrente dentro de uma caverna escura. Uma experiência única." 7. Pousada Selvagem da Baía de Cove -- baía Kachemak, Alasca "O proprietário Keith Iverson construiu as cabanas com as próprias mãos, usando pedaços de madeira que encontrou. Um trabalho inacreditável." 8. Caminhada ao Vulcão de Gunung Batur -- Gunung Batur, Bali "O vulcão (com 1.717 metros de altura) ainda está em atividade e há fumaça saindo de sua cratera principal. Pode-se escalar a montanha sozinho, mas é recomendável a contratação de um guia, ao menos na primeira vez." 9. Gêiser de Strokkur -- Centro Geysir, Islândia "Lar dos gêiseres originais, o local conta com Strokkur, o gêiser mais ativo atualmente. A água e os vapores chegam a 10 metros de altura. Fantástico!" 10. Viagem do Dossel -- Quepos, Costa Rica "Essa foi batizada de a 'Suprema Aventura-Ecológica', e acho que é mesmo! Entra-se na floresta tropical de jipe. Uma floresta incrível; vimos vários tipos de orquídeas selvagens e tucanos nas árvores."