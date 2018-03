Tartaruga africana pega carona em avião do papa

O papa Bento XVI voou de Camarões para Angola nesta sexta-feira, 20, com uma companhia de viagem inusitada - uma tartaruga.

Antes de deixar Camarões, o papa se encontrou com um grupo de pigmeus Baka, caçadores das florestas tropicais do país. Eles foram à embaixada do Vaticano na capital, Yaoundé, e deram ao papa uma tartaruga de cerca de 30 centímetros de comprimento.

Embarcada em uma gaiola de vime, a tartaruga voou para Luanda na primeira classe de uma aeronave da Alitalia junto com a delegação do Vaticano, sem aparentar desconforto.

O Vaticano disse que não estava claro se a tartaruga - que ainda não foi nomeada - seria deixada na Angola ou se encontrará um novo lar nos jardins do Vaticano.

Família

O papa exigiu medidas econômicas e legislativas em defesa da família, "que está ameaçada", reiterou a validade do casamento e criticou "a tendência que existe atualmente na sociedade de pôr em questão o caráter único e a missão da família baseada no casamento".

Bento XVI fez as declarações no discurso que dirigiu aos bispos de Angola e São Tomé, com os quais se reuniu em seu primeiro dia de estadia em Luanda, segunda etapa de sua primeira viagem à África, que também o levou a Yaoundé, a capital de Camarões.

Diante de 25 prelados, reunidos na Nunciatura de Luanda, onde se hospeda durante sua visita, o papa disse que a família "está ameaçada" e é uma das "mais expostas e com maiores dificuldades".

"A família tem que ser apoiada, já que à fragilidade e à instabilidade interna de tantas uniões conjugais se une agora a tendência divulgada na sociedade e na cultura de pôr em questão o caráter único e a missão própria da família baseada no casamento", afirmou o pontífice.

O papa pediu aos prelados "que levantem a voz" em defesa da vida humana, do valor do casamento e da promoção da família na Igreja, e exigiu "medidas econômicas e legislativas" em favor da família e para a educação dos filhos.

Esta foi a segunda ocasião neste primeiro dia em Luanda em que o papa se referiu à família. Diante do presidente da República e do Corpo Diplomático, defendeu essa instituição afirmando que é a base da sociedade e que, sobre a mesma, recai o problema da pobreza, do desemprego e das doenças, entre outras.

Bento XVI também criticou o aborto, ressaltando que é uma "ironia" que seja incluído como uma ação de "saúde materna", e que é "desconcertante a tese dos que consideram que a supressão da vida seria uma questão de saúde reprodutiva".