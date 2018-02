Tarrafa literária volta a santos

A partir do dia 22, ocorre a 2.ª Tarrafa Literária, Festival Internacional de Literatura em Santos. Até o dia 26, mesas de debate abertas gratuitamente ao público vão reunir autores como Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura, Roberto Muylaert e João Paulo Cuenca, entre outros nomes nacionais e internacionais como os pensadores Célestin Monga (Camarões), Jeremy Mercer (Canadá) e Mark Crick (Inglaterra). A primeira edição, realizada o ano passado, reuniu cerca de 880 pessoas em mais de 20 horas de encontros com escritores e oficinas de contação de histórias infantis. A programação completa pode ser vista no site www.tarrafaliteraria.com.br.