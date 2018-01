Tarcísio Meira, recuperado, volta a gravar <i>Páginas</i> O ato Tarcísio Meira, de 71 anos, volta a gravar Páginas da Vida nesta segunda-feira, após um mês e meio de licença. Em setembro, por conta de uma virose que lhe tirou a voz, o veterano teve de deixar a novela das oito. Na história, o personagem dele, Tide, decide passar uma temporada na fazenda da família. De volta, deve iniciar um romance com a artista plástica Tônia Werneck (Sônia Braga). As últimas cenas gravadas por Tarcísio Meira foram no dia 21 de setembro, quando Tide avisa a família que vai passar uns dias na fazenda. Em Páginas da Vida, o ator chegou a contracenar com a mulher, Glória Menezes, que interpretava (a falecida) Amália, com quem Tide teve seis filhos, entre eles Olívia (Ana Paula Arósio).