Tarcísio Meira, doente, não grava "Páginas" esta semana O ator Tarcísio Meira, de 70 anos, vai ficar afastado das gravações de "Páginas da Vida", novela das 9 da Rede Globo, por uma semana, porque está "sem voz" por conta de uma virose, segundo informou a assessoria de imprensa da emissora. O autor do folhetim, Manoel Carlos, antecipou a gravação das cenas do personagem de Tarcísio Meire, o Tide, para esta quinta-feira. Nas cenas, Tide avisa a família que vai passar uns dias na fazenda. Em "Páginas da Vida" Tarcísio chegou a contracenar com a mulher, Glória Menezes, que interpretava (a falecida) Amália, com quem teve seis filhos, entre eles Olívia (Ana Paula Arósio). Tide vai se apaixonar pela artista plástica Tonia Werneck (Sônia Braga). "Baixas" Em agosto, a atriz Ana Paula Arósio sentiu um mal-estar no fim durante a gravação de "Páginas" no Projac, estúdio de gravação da emissora situado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do folhetim, Ana Paula descansou um pouco, cerca de uma hora, e voltou às gravações. De acordo com seu assessor, o mal-estar foi ocasionado pelo intenso calor que fazia no Rio. O episódio com Ana Paula foi a segunda "baixa" na novela em agosto, já que na mesma época a lobo divulgou que o ator Antonio Calloni, que interpretava o Gustavo, iria deixar o elenco. Seu personagem morreu em um acidente de carro antes do início da segunda fase da novela, que atravessou um salto de cinco anos no enredo no fim de agosto.