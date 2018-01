Tarcísio Meira ainda não grava cenas de "Páginas da Vida" O ator Tarcísio Meira, de 70 anos, que vive Tide na novela das 9 da Globo "Páginas da Vida", de Manuel Carlos, continua afastado das gravações da novela. Ele está se recuperando de uma virose que atacou suas cordas vocais e não grava há mais de 15 dias. O ator iria inicialmente ficar afastado por uma semana. A assessoria de imprensa do ator informou que ele já se sente bem e deve retomar o trabalho até o fim da semana. As últimas cenas gravadas por Tarcísio Meira foram no dia 21 de setembro. Nas cenas, Tide avisa a família que vai passar uns dias na fazenda. Em "Páginas da Vida" Tarcísio chegou a contracenar com a mulher, Glória Menezes, que interpretava (a falecida) Amália, com quem teve seis filhos, entre eles Olívia (Ana Paula Arósio). Tide vai se apaixonar pela artista plástica Tonia Werneck (Sônia Braga).