Tarantino vai promover 'Death Proof' em Berlim

O cineasta americano Quentin Tarantino viajará a Berlim na próxima segunda-feira, 22, para apresentar no país o filme Death Proof, que concorreu à Palma de Ouro no último Festival de Cannes. A obra de Tarantino - uma homenagem ao erotismo dos automóveis e das mulheres, fiel ao estilo do cinema dos anos 70 - estreará na Alemanha em 26 de julho. O diretor assistirá em Berlim na segunda-feira a uma "exibição exclusiva" do filme, segundo a distribuidora Senator. Premiado com o Oscar de Melhor Roteiro por Pulp Fiction - Tempo de Violência em 1994, Tarantino promoverá seu último longa em Berlim junto a Zoe Bell, uma das protagonistas de Death Proof. O filme é um projeto conjunto com Robert Rodríguez e estreou nos Estados Unidos com o nome Grindhouse, junto a Planet Terror, obra do cineasta americano de origem mexicana. Grindhouse não obteve o resultado esperado nas bilheterias americanas, e no resto do mundo os dois filmes estrearão separadamente.