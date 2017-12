Tarantino filmará próximos capítulos de ´Kill Bill´ na China

O diretor americano Quentin Tarantino deve filmar na China a terceira e a quarta partes da saga Kill Bill, informou seu produtor em declarações veiculadas nesta segunda-feira, 25, na Rádio Internacional da China. Bennet Walsh, produtor executivo dos dois primeiros filmes, revelou no Festival Internacional de Cinema de Xangai a trama de Kill Bill 3. A terceira parte contará a vingança dos dois assassinos cujas armas e olhos foram destroçados a machadadas pela personagem de Uma Thurman. Já o quarto título da saga narrará um ciclo de represálias por parte das filhas que vêem a morte da mãe. Walsh expressou o desejo de colaborar com diretores chineses como Jiang Wen, de Xun Qiang (A Arma Perdida). "Eu gostaria de colaborar também com diretores jovens. Acho que há muitos jovens cineastas destacados na China que ainda não receberam atenção", explicou o produtor.