Tarantino é apaixonado pelo cinema de terror das Filipinas

O diretor americano Quentin Tarantino, convidado do 9.º Festival de Cinema de Manila, revelou que é fascinado e se inspirou no cinema de terror filipino das décadas de 60 e 70. O diretor de Pulp Fiction afirmou que desde pequeno se sentiu fascinado pelos filmes dos cineastas filipinos Eddie Romero e Círio Santiago, considerados mestres do cinema filipino de terror. "Minha relação com o cinema filipino é que considero seus filmes muito mais que interessantes, são fascinantes. Em nenhum outro lugar do mundo se pode encontrar este tipo de cinema", disse Tarantino à imprensa local. Romeo, nascido em 1924, dirigiu longas-metragens como Beast of Blood e Beyond Atlantis, enquanto na filmografia de Santiago figuram Mad Max e Future Hunters.