Tarantino e a sua versão das cores da violência

22H05 NO TCM

(Reservoir Dogs). EUA. Dir. de Quentin Tarantino, com Harvey Keitel, Tim Roth.

O filme que colocou Tarantino no mapa do cinema mundial reinventa o gênero 'assalto perfeito'. Grupo planeja e executa grande roubo. Tudo é muito estilizado e os diálogos são brilhantes, as interpretações impecáveis e pelo menos uma cena - de tortura - antecipa a polêmica sobre a violência que tem acompanhado a obra do diretor. Todos os personagens têm nomes de cores - Mr. Brown, Black, etc. Reprise, colorido, 99 min.

VEJA TAMBÉM

Depois Daquele Baile

Brasil, 2005. Dir. de Roberto Bomtempo, com Lima Duarte, Marcos Caruso, Irene Ravache. Comédia dramática. Canal Brasil, 22 h. Colorido, 108 min.