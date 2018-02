Tarantino diz que lesão o impede de ir a Veneza

O cineasta americano Quentin Tarantino, um dos convidados de honra mais aguardados no 64.º Festival Internacional de Veneza, não poderá comparecer ao evento e justificou nesta quarta-feira, 5, sua ausência devido a "uma lesão nas costas". Decepção na releitura de Django, do japonês Takashi Miike Trailer de 'Sukiyaki Western Django' "Tenho o coração partido por não ter conseguido ver e desfrutar de todos os 'spaghetti western' programados pelo festival", disse Tarantino em carta ao diretor do Festival de Veneza, Marco Müller. "Espero que quando o festival acabar, Sergio Corbucci ocupe o lugar que merece, entre Sergio Leone, John Ford, Howard Hawks e Anthony Mann, como um dos maiores diretores de western da história", acrescentou no texto. Corbucci é um dos autores mais representados na seção especial "Spaghetti Western" de Veneza. Entre suas obras está Sukiyaki Western Django. "Que todos bebam um bom vinho, comam boa comida, naveguem pelas águas e desfrutem da magia do cinema", conclui a carta. A ausência de Tarantino se une à de outras estrelas esperadas para o evento, inaugurado no último dia 29. A atriz Scarlett Johansson está entre as que não puderam comparecer.