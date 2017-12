Tarantino atua em remake japonês de faroeste italiano

Quentin Tarantino nunca escondeu seu apreço pelo cinema japonês. Mas o diretor norte-americano foi um passo além: está representando um papel em Sukiyaki Western Django, um remake japonês de um faroeste italiano. Sukiyaki é uma refilmagem do clássico de western spaghetti Django, de 1966. O japonês Takashi Miike será o diretor da nova produção. Em coletiva de imprensa em Tóquio para divulgar o filme, Tarantino disse que fará o papel de Piringo, um personagem do mesmo tipo que Clint Eastwood fazia nos filmes de bang-bang italiano. "Sempre gostei tanto do cinema japonês, e sempre foi meu desejo trabalhar num filme japonês na indústria do cinema japonês", disse Tarantino. Sukiyaki Western Django, de Miike, imprime um viés da cultura pop japonesa ao estilo de faroeste italiano. O filme é baseado nas Guerras Genpei, no Japão do século 12, quando os clãs Genji e Taira se enfrentaram. Alguns senhores de guerra aparecem em vestimentas de samurai, segurando suas espadas. Outros, usando chapéus de caubói, disparam metralhadoras. E o elenco - que, com a exceção da Tarantino, é inteiramente japonês - fala em inglês. O filme será lançado no Japão em setembro, mas ainda não tem data para ser distribuído internacionalmente. Tarantino disse que Sukiyaki pode até inspirá-lo a criar um filme no mesmo estilo. "Eu me diverti tanto e me senti tão inspirado pelo processo todo que estou pensando em criar um trabalho ´companheiro´ deste filme. Será intitulado Macaroni Samurai Eastern Zatoichi", disse ele, fazendo referência a um célebre filme japonês sobre samurais.