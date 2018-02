Tapuiassauro

Durante décadas ouvimos de gente supostamente de "esquerda" que o PT ia romper com a apropriação da máquina pública por grupelhos particulares. Durante oito anos de governo Lula não vimos nada senão isso. Outro dia li um desses articulistas que juravam que o socialismo democrático seria a salvação do Brasil, em oposição ao suposto neoliberalismo dos governos tucanos, qualificar Dilma de "esquerda" e Serra de "direita". Afora a infantilidade da catalogação, que mostra que certas espécies não evoluem, fica a pergunta: como é que pode ser chamado de um governo de "esquerda" um que se devota tão aplicadamente à mais conservadora tradição brasileira? Sei, vão dizer que ser de "esquerda" é defender o papel do Estado, ignorando como o que eles mesmos chamam de "direita" gosta de um governo forte, à la George Bush ou Costa e Silva, que interfere na vida produtiva e pessoal ao máximo possível.

A violação de sigilos fiscais por servidores da Receita, aloprados ou comandados, não é outro caso; é o mesmo. Erenice expandiu seus tentáculos familiares - filho, irmão, amigos, etc. - para todas as partes, usando expedientes vezeiros como oferecer vitória em licitação em troca de dinheiro de campanha. Sua noção de liberdades individuais, da separação entre Estado e sociedade, simplesmente não existe, ou então só existe para os inimigos. Violar um sigilo é ter a mesma desconsideração pelo fato de que as autoridades foram eleitas por nós e devem nos servir, não o contrário. Do caseiro Francenildo aos milionários fora dos esquemas, todos estão à mercê da facilidade com que ocupantes da máquina oficial xeretam suas vidas. Eles simplesmente acham que o Estado tem todo o direito, e não por acaso quem criou o Gabinete Civil foi Getúlio Vargas e quem o consagrou foi Ernesto Geisel.

As comparações com Mussolini e outras frases tucanas só atrapalham. Primeiro, porque a população não vê o PSDB como exceção à regra, tanto é que os escândalos não mudaram as pesquisas eleitorais. Segundo, porque não se trata de um fascismo institucional, e sim da velha e boa malandragem brasileira. Obviamente, apesar das justificativas de intelectuais e artistas, essa malandragem é antidemocrática. Volto a dizer que o governo Lula lembra os do regime militar, principalmente em sua retórica do "Brasil Grande" e "ame-o ou deixe-o" e em seu gosto por estatais faraônicas. Mas não se trata de um regime autoritário, apenas de um governo que periodicamente tenta violar algumas regras da democracia. Lula é popular não porque faz lavagem cerebral dos brasileiros, mas porque a economia está melhor e o desemprego caiu.

Acontece que o problema é cultural; é da leitura que se tem feito da atualidade política, na maioria dos casos guiada por uma desonestidade intelectual persistente. Se alguém critica o PT por essa sequência acachapante de rupturas com a ética (único tipo de ruptura que fez, já que, de resto, só seguiu os acertos e os desacertos do governo anterior), imediatamente ouve que "todos roubam", é xingado de "tucano" e recebe uma lista dos números comparativos da economia (até mesmo o número de pontos da Bolsa de Valores, que eles antes diziam ser uma ciranda financeira elitista). O articulista de página 2 que citei, por sinal, acha que Lula fez "uma inclusão (sic) inédita na história", o que é mentira (até Getúlio, JK e os militares aumentaram mais a renda média do trabalhador) e esconde a base de boa parcela dessa melhora (o Plano Real, as privatizações e os programas sociais que antes os petistas tanto criticaram). E nada mais "direitista" do que brandir estatísticas para desculpar a falta de ética, pois ética não se mede em gráficos.

Acho que nem o PSDB e muito menos o PT mudaram o modo brasileiro de exercer o poder, como deveriam ter mudado. Note que nesse caso Erenice não havia partidos "aliados" para dividir a conta do mensalão, nem exemplos semelhantes na oposição para anular o efeito; eis o motivo por que ela teve de ser demitida. Note também a postura da futura presidente, Dilma: "Onde está a prova do meu envolvimento?", pergunta na célebre linha consagrada por Lula, "não vi e não sei"; ninguém disse haver prova, então não entendo a necessidade da candidata de rebater o que não foi dito. Se o governo Lula aprimorou as políticas econômica e social do governo FHC, aprimorou também os caminhos da corrupção e da impunidade. Pegou o dragão estatal e lhe deu nova vida, com os mesmos métodos do loteamento político e das empreitas viciadas, só que reforçados pelo vale-tudo das declarações e pela militância das ocupações.

Outra prova indubitável de desonestidade intelectual é a dos que dizem que essas notícias só estouram em época de eleição, ou seja, não merecem crédito porque têm interesse político, movido pela "grande imprensa" a serviço da "zelite". Bem, a zelite está felicíssima com o governo Lula, tanto é que Dilma ganha em todas as classes, regiões e instruções (com diferenças de porcentagem, mas ganha), as revelações nunca vêm da mídia de massa, a TV, e fatos são fatos. Eu também gostaria que outras Erenices viessem à tona em anos não eleitorais, porque tenho certeza de que existem muitas delas, que nem a Justiça nem a imprensa conseguiram revelar ainda. Mas que as acusações são graves e refletem um padrão histórico brasileiro, sobre o qual não resta quase nenhuma esperança de que vá mudar tão cedo, é inegável. O Tapuiassauro continua forte e vigilante, e as presas somos todos nós.

Terpsícore. No sábado retrasado fui ver a São Paulo Companhia de Dança, que em pouco tempo já demonstra uma consistência de trabalho e repertório muito longe de usuais em terras tapuias. Ela repetiu a apresentação de Temas e Variações, de Balanchine, sobre música de Tchaikovski, com um pas-de-deux que dialoga com o clássico e ao mesmo tempo é moderníssimo; e terminou a noite com uma peça de outro coreógrafo genial, Seis Danças, de Jiri Kylián, com números cômicos a partir da música e da época de Mozart (que adoraria rir das perucas empoadas). Mas o prato principal foi o Prelúdio à Tarde de Um Fauno, música de Debussy a partir de poema de Mallarmé, coreografia de Marie Chouinard a partir das fotos da lendária apresentação de Nijinski em Paris em 1912. Dá para imaginar o escândalo que aquilo causou há quase cem anos, mas dá para imaginar também que a beleza grandiosa ficou mais na memória do que o choque moral.

De la musique. Beleza também é o Haydn de Antonio Meneses. Faz semanas que escuto o CD, quase continuamente. Fiz pausas para ouvir o Ária de Djavan (com voz nasalada e arranjos simplórios que não fazem jus ao grande cantor que é) e o celebrado The Suburbs, do Arcade Fire (que me pareceu um The Smiths revisitado), mas os concertos de violoncelo de Haydn são muito ricos e Meneses pega todas as nuances, como bom herdeiro de Pablo Casals. Corra e escute.

Duas lágrimas. Para Wesley Duke Lee, aos 78 anos, um artista muito capaz e interessante, que sabia combinar a técnica e a ironia como raros em sua área. Quando fiz uma matéria sobre sua retrospectiva no Masp, visitei sua casa e ateliê na avenida João Dias. Pela fachada da casa não se adivinhava o interior repleto de livros e objetos e, nos fundos, um jardim japonês, com carpas e tudo. Ele era muito bom no desenho, tinha muita cultura, formou toda uma geração com suas aulas e seu exemplo e teve um papel importante na criação de uma arte pop brasileira; seu Helicóptero, com colagens de imagens tiradas da mídia, sempre me lembrou Rauschenberg. E isto é um baita elogio.

A outra lágrima é para Claude Chabrol, aos 80 anos, mais um - como Eric Rohmer, morto também neste ano - que é elogiado por ser precursor de algo (a Nouvelle Vague de Truffaut, Godard e companhia) e não por sua obra em si. Gosto de sua primeira fase, de Os Primos até O Açougueiro, e especialmente de seus filmes maduros, como Um Assunto de Mulheres, Mulheres Diabólicas e Madame Bovary, para mim a melhor adaptação do clássico de Flaubert, com Isabelle Huppert primorosa. Chabrol sabia da sutileza feminina.

Por que não me ufano. Alguns emails tentaram responder às minhas perguntas sobre a onda espiritista, ensinando que as almas têm uma matéria "mais tênue, menos densa" e "povoam os espaços infinitos", que falam conosco por uma "sintonia mental" e que "todos somos médiuns", apenas alguns são mais "puros" e "preparados" para a missão. Bem, prefiro a companhia dos que têm matéria impura a falar com os mortos. E, quando morrer, me deixem descansar.