Tapete vermelho faz Oscar brilhar em ano de filmes sombrios

Os filmes sombrios podem ter sido os destaques do Oscar este ano, mas foi o vermelho ousado e forte que dominou no tapete vermelho da premiação, brilhando em um dia cinzento e chuvoso em Hollywood. Veja também: Os irmãos Coen são os grandes vencedores do Oscar 2008 Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Especial Oscar 2008 Os filmes na disputa pelo grande prêmio do Oscar Debaixo da lona plástica erguida sobre o tapete vermelho, estrelas como Anne Hathaway, Helen Mirren, Miley Cyrus, Katherine Heigl e Heidi Klum se destacaram com vestidos elegantes em tons diversos de carmim. Muitas ostentavam tons fortes e dramáticos de vermelho, evocando os temas de vingança, desespero e amor malfadado presentes nos filmes indicados ao Oscar principal, como Desejo e Reparação, Conduta de Risco e Sangue Negro. Anne Hathaway optou por um vestido vermelho de Marchesa, deixando um ombro nu e o outro coberto de rosas de seda. Com sua cauda longa, o vestido foi pouco prático na chuva, disse a atriz. A supermodelo Heidi Klum compareceu num vestido vermelho de Galliano para divulgar o combate às doenças cardíacas nas mulheres. Helen Mirren, ganhadora do Oscar de melhor atriz no ano passado, optou por um modelo cor de granada de George Chakra, com costas e mangas bordadas com paetês. Não faltaram outras cores eletrizantes, como o amarelo forte do vestido de Roberto Cavalli usado por Kelly Preston ou o verde esmeralda de Alberta Ferreti escolhido pela atriz de 13 anos Saoirse Ronan, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Desejo e Reparação. Tonalidades de vinho foram as cores escolhidas por Jessica Alba e Cate Blanchett. Ruivo é a cor dos cabelos de Tilda Swinton, mas a ganhadora da estatueta de melhor atriz coadjuvante optou por um vestido preto da Lanvin com uma manga longa, suscitando algumas críticas. Marion Cotillard, ganhadora do Oscar de melhor atriz pelo papel de Edith Piaf, usou um vestido ouro branco de Jean-Paul Gaultier, em que a atriz de cabelos negros parecia uma sereia moderna. Alguns homens também se arriscaram no tapete vermelho. Viggo Mortensen, indicado na categoria de melhor ator, ostentava um paletó em estilo século 19 com uma rosa vermelha na lapela, e Wesley Snipes vestia um terno violeta escuro. Injetando um quê de excentricidade ao tapete vermelho, a equipe responsável pelo desenho animado Ratatouille, incluindo seu diretor, Brad Bird, usou em suas lapelas broches mostrando um rato em chapéu de chef.