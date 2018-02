Tanta violência mas também tanta ternura

A história une duas "lolas" de Manila. Uma delas luta para levantar dinheiro para o enterro do neto, assassinado por causa de um celular. A outra é a avó do assassino, que tenta um acordo financeiro com a família do assassinado, de modo que possa tirar o neto da cadeia.

O destino faz com que as trajetórias dessas duas mulheres pobres, aliás, paupérrimas, se cruze nessa Manila desvairada que nos mostra Mendoza. Que, por incrível que pareça, ainda nos reserva momentos de beleza, ainda que dura, e de um lirismo insuspeitado. Por exemplo, na tocante cena da procissão de barcos para o enterro. Ou na inusitada pescaria feita no andar térreo de um sobrado alagado. Mais ainda, no diálogo entre as duas mulheres, conversa de velhas, falando de mazelas e remédios, e selando um entendimento que vai além do que está sendo dito.

Lola Sepa (Anita Lindo) e Lola Puring (Rustica Carpio) são figuras exemplares de pobres mulheres que têm de se virar à própria custa sob o olhar de um Estado indiferente, quando não hostil. Poderiam viver em Manila, em São Paulo, no Rio, em Lima, em praticamente qualquer lugar grande e cruel deste mundo. Mendoza reserva a elas um olhar carinhoso, mas que não se adoça ao constatar a selvageria social. Como cineasta, evoluiu em relação ao filme que o tornou famoso, o quase insuportável Kinatay. Neste, o relevo ia apenas para o lado sombrio da humanidade. Em Lola, os fios de ternura e violência se entretecem. Mais próximo do real, portanto.