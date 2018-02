Tamanho não é documento. É?

Roger tem uma outra atividade para financiar o estilo luxuoso de vida que oferece, até como compensação por sua pouca altura, à mulher loira, linda - e alta. Ele rouba obras de arte e ela, curiosa ou significativamente, é marchande (e está inaugurando sua galeria). Justamente na abertura da galeria, Roger é confrontado com dois signos de perigo. Ele é apresentado ao policial que investiga roubos de quadros. E - pior - é apresentado a um loiro, alto que tem o perfil do executivo que ele precisa para ocupar um cargo no momento. Como se não bastasse, o cara obviamente está jogando charme sobre sua mulher.

Headhunters - assim mesmo, com seu título internacional em inglês, sem tradução para o português - decola desta maneira e o espectador que vai ver o filme encontra, no cartaz, a informação de que se trata do novo thriller dos produtores de A Garota com a Tatuagem de Dragão (a versão nórdica da série de Stieg Larsson). É tudo o que o público precisa saber sobre o filme de Morten Tylden. Tudo?

Se você entrar na sala somente com essas informações - básicas -, será literalmente atropelado pelo desenrolar da trama de Headhunters. Pois o loiro alto, como ex-integrante de forças especiais, é programado para matar e logo em seguida enreda Roger e a mulher numa trama de sexo, e morte. A caçada humana vira sobre-humana, porque o cara é pior que Rambo. Na corrida pela vida, o mundo clean de Roger - sua casa - chafurda. A casa transparente, toda de vidro, vai sendo substituída por cenários rústicos. Uma cabana, um estábulo, uma privada. O herói chafurda em fezes e sangue. Perde tudo, até a identidade. E precisa se reconstruir, se quiser provar a si mesmo que é o maior - e tem condições de derrotar seu poderoso oponente.

Tamanho é ou não é documento? Toda a trama e a conclusão de Headhunters giram em torno disso. Para provar sua tese, que você terá de ver o filme para descobrir qual é, o diretor Tylden cria um filme aflitivo e, sob múltiplos aspectos, imprevisível. Lá pelas tantas, você simplesmente não sabe para onde vai a narrativa nem qual será o desfecho. Ninguém chega a ser um grande headhunter - caçador de talentos -, se não souber avaliar as pessoas. A vida de Roger vai depender de um(a) aliado(a). Em quem confiar? A pirueta final é muito interessante, pela forma como prova que a insegurança e o narcisismo não dependem de tamanho. / L.C.M.

Crítica: Luiz Carlos Merten

JJJJ ÓTIMO

JJJ BOM