Talk show de Tas na Band estreia em maio O talk show de Marcelo Tas com crianças na Band, Conversa de Gente Grande, segue em ritmo de produção de cenário e preparação para a gravação de pilotos. Nas contas da Band, o programa deve entrar no ar ainda em maio e o departamento comercial já trabalha para tanto. Haverá cenas externas, o que já está em processo de gravação, e o cenário vem sendo produzido a toque de caixa. Disposta a aproveitar o apelo de Tas com o público infantil - ele brinca que um dia já foi o Cid Moreira das crianças, nos idos da TV Cultura - a Bandeirantes aposta alto na ideia e pretende colocá-la no ar entre o futebol do domingo e o Pânico. O objetivo é aproveitar a audiência da faixa.