Talk-show de Markun no Canal Brasil rende palestras e livros Com três patrocinadores já fechados - Tractebel, empresa de energia, Bradesco e BNDES, - o talk-show que traz Paulo Markun de volta à TV será gravado a partir do dia 14, às 19 h, na Biblioteca Mario de Andrade, com presença de plateia. A entrada é gratuita e deve ser retirada a partir das 18h, na recepção da biblioteca.