O ucraniano Nikolai Kapustin tem 74 anos e é provavelmente um dos compositores russos aculturados (ele estudou no Conservatório de Moscou com o grande professor Alexander Goldenweiser) menos conhecidos no Ocidente - mesmo depois da perestroika e da queda do iceberg soviético, 22 anos atrás.

Como se sabe, os russos, sobretudo os músicos, sempre adoraram a Inglaterra como refúgio. Foi assim durante o período soviético, com nomes como Nikolai Medtner e Berthold Goldschmidt. Talvez por isso dois pianistas, um inglês e outro canadense, ambos radicados em Londres, gravaram peças para piano de Kapustin na primeira década do século 21. Curiosamente também, ambos pelo selo inglês Hyperion. São dois CDs excepcionais, com Marc-André Hamelin e Steve Osborne.

Ainda não há nenhum livro sobre este compositor que conseguiu o milagre de unir os universos do jazz e da música clássica de um modo totalmente diferente do convencional. Explico: logo depois de se formar no conservatório, em 1961, Kapustin formou um quinteto de jazz, com o qual ganhou a vida se apresentando por todos os quadrantes do império soviético. Desenvolveu, assim, um enorme talento para o improviso, habilidade fundamental para quem toca jazz. Mas, paralelamente, não parou de compor a chamada grande música. Com um detalhe importantíssimo: sua música absorve praticamente todos os elementos jazzísticos, incluindo o improviso - mas os fixa na partitura. Sua grande produção, que já ultrapassa a centena de obras principalmente para piano (solo, câmara e concertante) e outros instrumentos, opera o milagre de congelar o improviso na partitura. Assim, Kapustin nos oferece o melhor dos mundos: música altamente elaborada, mas que jamais perde o perfume do improviso.

Claro que existem partituras de solos e improvisos dos grandes pianistas da história do jazz, de Art Tatum a Bill Evans e Keith Jarrett. Embora sejam geniais como objeto de estudos, não passam de transcrições dos improvisos. No caso de Kapustin, não. Ele escreve a partitura como se improvisasse. Só se pode imaginar o encanto desta música ouvindo-a.

Os CDs de Marc-André Hamelin e Steve Osborne são indispensáveis para você conhecer sua produção para piano solo. Osborne gravou, em 2000, as sonatas n.º 1 e 2, e 13 dos 24 prelúdios; Hamelin interpretou, em CD de 2004, a Sonata n.º 6, as Variações opus 41, a Bagatela opus 59 e a Sonatina opus 100, entre outras peças.

A Naxos acaba de lançar só em formato digital (pode ser comprado/baixado por módicos US$ 6,99 no site www.classicsonline.com) um CD da pianista georgiana Catherine Gordeladze, que hoje vive na Alemanha, e traz os oito estudos de concertos opus 40 e os 24 prelúdios opus 53. Tanto um ciclo quanto o outro constituem pedras angulares na produção pianística de Kapustin.

Uma viagem digital, no entanto, me levou a um registro de 2001 para um selo obscuro chamado Classical Records, onde o próprio Nikolai Kapustin toca piano ao lado do violoncelista russo Alexander Zagorinsky e de A. Korneev (flauta). Trata-se de um encantador Trio para Flauta, Violoncelo e Piano, opus 86, composto em 1998. Zagorinsky une-se, em outra faixa do CD de 2001, ao saxofonista Alexei Volkov para uma execução excepcional de um ótimo Dueto para Saxofone Alto e Violoncelo, de Kapustin. É seu opus 99, por coincidência composto em 1999. Ambos imperdíveis (pode-se fazer o download das faixas citadas por menos de 6 dólares no site www.classicalarchives.com). Numa palavra, vale a "viagem".