Talento de fazer lixo virar ouro O documentário, dirigido a seis mãos, enfoca o cotidiano do lixão de Jardim Gramacho, no Rio sob um ângulo inusitado, o da arte. Será lá que o artista plástico Vik Muniz irá recriar, com o material de que dispõe, o lixo, obras de arte de fato extraordinárias, como diz o título. Muniz tira fotos gigantes dessas pessoas em poses que mimetizam grandes obras da pintura, como é o caso de A Morte de Marat, de Jacques-Louis David. Depois, essa fotografia é construída com material de dejeto. Há aí uma transformação maravilhosa. Pelo contato com o humano, o que era lixo vira ouro, com cotação no mercado de arte internacional. E, melhor ainda, aquele ser humano desvalorizado, que vive dos restos da sociedade industrial, adquire novo valor e, por causa dele, renovada autoestima.