Take that esgota ingressos em um dia O grupo britânico Take That vendeu 1 milhão de ingressos em menos de 24 horas para a turnê que fará no Reino Unido a partir de maio de 2011. A banda teve de aumentar o número de shows do chamado "tour da reconciliação" no país, em que supostamente a banda voltará com a formação original desde a ruptura, em 1995. O retorno de Robbie Williams ao grupo motivou os fãs a passarem a noite em frente aos guichês de venda. Os ingressos começaram a ser vendidos às 8 horas locais e apenas seis horas depois novos ingressos para os shows de Sunderland, Glasgow, Birmingham, Manchester, Cardiff e Londres tiveram de ser postos a venda. / EFE