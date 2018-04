Taiwan critica Festival de Veneza por incluir rótulo 'China' O governo do Taiwan protestou junto ao Festival Internacional de Cinema de Veneza na terça-feira por este ter rotulado a ilha como parte da China em sua programação de filmes. O Escritório de Informações do Governo, que promove os populares filmes de arte taiuaneses falados em chinês, contatou seu equivalente italiano para exigir a retirada da segunda palavra das referências feitas a "Taiwan, China" em Web sites que promovem o festival, que terá lugar entre 29 de agosto e 8 de setembro. Um filme de Ang Lee, diretor do premiado com o Oscar "O Segredo de Brokeback Mountain", vem rotulado como "EUA/China/Taiwan", porque Ang Lee vive nos Estados Unidos mas nasceu em Taiwan. Desde que a ilha separou-se da China comunista de Mao Zedong, após a guerra civil de 1949, a China vê o Taiwan, autônomo e democrático, como parte de seu próprio território e não como país independente. A China já ameaçou tomar a ilha pela força se necessário. Pequim tem pedido a organizações esportivas e culturais que acrescentem a palavra "China" às menções feitas a Taiwan. Cinco filmes de Taiwan serão exibidos em Veneza, e durante o festival haverá uma festa intitulada "Noite de Taiwan."