Taís Araújo será a próxima Helena de Manoel Carlos

A primeira Helena negra será uma modelo de projeção internacional, que enfrentará a rival Luciana (Alinne Morais). Em uma viagem internacional, ela conhece Marcos (José Mayer), um homem mais velho pelo qual se apaixona. O que Helena não espera é que Marcos é pai de Luciana. Apesar dos conflitos com a rival, a personagem vai se casar com Marcos.

Desde já, Taís se prepara para cada detalhe do novo papel. "É cabelo, maquiagem, o jeito de falar. Agora eu só penso nisso", fala Taís. De todas as decisões do visual, o que mais agradou a atriz até agora foi o cabelo. "Eu não sei a cor ainda, mas meu cabelo vai ficar crespo. Nossa, isso é um alívio para mim. Todo personagem eu reclamo dos cabelos e dessa vez não vou precisar reclamar dos apliques e nem do alisamento."

Para compor Helena, a atriz, que também ex-modelo, está decidida a ficar ainda mais parecida com uma modelo. "Até emagrecer mais uns quilinhos eu vou. Eu já cortei o carboidrato da noite e aderi às caminhadas no calçadão", comenta. Para entrar ainda mais nesse universo, a artista conta que anda ?perseguindo? algumas modelos para entender sua rotina. "Está sendo engraçado, a cada amiga que reencontro da época em que fui modelo, fico pedindo dicas." Ontem, a atriz até embarcou para Belo Horizonte para acompanhar um desfile de moda local. ?Em tudo que puder, eu vou?, diz ela. As informações são do Jornal da Tarde.