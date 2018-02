Tailandesas ganham fama fazendo música com iPad e iPhone

Uma banda formada por seis universitárias na Tailândia conquistou fama ao fazer música utilizando somente aplicativos para iPad e iPhone.

O grupo chamado Walnut Apple Band ganhou popularidade após postar no YouTube um vídeo improvisado mostrando um ensaio.

O clip tornou-se viral e já bateu mais de 260 mil exibições.

Uma gravadora do país, a Banana Records, contratou a banda e agora as integrantes se preparam para lançar o primeiro álbum em dezembro de 2012.

As músicas são executadas com a simulação do som de piano e outros instrumentos tocados na tela do tablet.

Elas utilizam-se de diversos programas e estão planejando desenvolver um aplicativo próprio para seus fãs.

Formação

O grupo é formado por estudantes que se conheceram na Universidade Chulalongkorn em Bangcoc.

Por brincadeira e com iPads emprestados, C. Pax Klaivongse, N. Waanyen Pongsuwan, P. Fern Chaloemwongwiwat, N. Mint Sittatikarnvech, S. Walnut Wiwattanapatapee e B. Whad Thanasombom compuseram o primeiro hit ainda em 2010.

"A vocalista Walnut chamou as amigas pra fazer um vídeo da música Cosmology (Chakkawan Witaya, em tailandês) e isso foi o começo de tudo", resumiu para a BBC Brasil Ittipol Ratanaporn, diretor da gravadora Banana Records.

Sucesso

O sucesso ainda é razão de surpresa. "É mais do que nós esperávamos ter chegado tão longe, nunca planejamos nos tornar estrelas pop em tempo integral" confessou à BBC Brasil C. Pax Klaivongse, estudante de artes e cantora.

Fazer música com o tablet, no entanto, não é tão fácil quanto parece. "A posição das notas é toda truncada, pois há menos espaço na tela para as teclas", explica N. Mint Sittatikarnvech.

"É como tocar em uma folha de papel ou num pedaço de vidro", acrescenta.

"Você não tem a percepção táctil de um instrumento de verdade. É mais fácil cometer erros", afirmou N. Waanyen Pongsuwan em entrevista a um jornal local.

As seis jovens ainda se dedicam a suas carreiras fora da música, mas veem com otimismo a possibilidade de viver da fama no mundo do showbiz.

"Nunca esperamos ser reconhecidas no Brasil, mas seria fantástico se isso viesse a acontecer", admitiu C.Pax Klaivongse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.