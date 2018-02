O cinema brasileiro nunca foi tão contemplado pela televisão como passará a ser dentro de um mês. Mais do que séries, animações e documentários, os filmes nacionais serão a principal tábua de salvação para que os canais pagos instalados no Brasil comecem a cumprir a Lei 12.485. Assinada pela presidente Dilma Rousseff em setembro passado, a legislação começa a valer em 2 de setembro e exige de todas as emissoras por assinatura - ou ao menos aquelas com intervalos comerciais vendidos no Brasil - uma cota de produção nacional na faixa nobre.

Canais como TNT, TCM, Warner, Space, Boomerang e Sony, onde cenas brasileiras serão corpo estranho aos olhos do assinante, vão recorrer a longas-metragens nacionais na primeira etapa do cumprimento da lei. O cinema também abastecerá inicialmente as cotas brasileiras no Boomerang e no ID, o Investigação Discovery, canal que recentemente substituiu o Liv.

Ainda em agosto, duas grandes produções do cinema brasileiro ganham as telas das duas principais redes de filmes da TV paga: Heleno, com Rodrigo Santoro, estreia na HBO no dia 26, e O Palhaço, de (e com Selton Mello), fará sua estreia na TV pelo Telecine.

A um mês de a lei entrar em vigor, no entanto, boa parte dos canais ainda não sabe precisar o que entrará no ar a partir de 2 de setembro. É que não basta à programação ser nacional, é preciso que metade dela seja produção independente brasileira. Uma série de dúvidas e restrições ao que pode ou não vem motivando um movimento inédito de advogados nas empresas do setor e não só entre as programadoras e operadoras estrangeiras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Consultada para esta reportagem, a Globo Sat informou que ainda terá reuniões até a primeira semana de agosto, para ter a certeza de que suas escolhas cumprirão a lei. Embora tenha produtos nacionais além do que a lei exige em quase todos os seus canais (a exceção é o Universal Channel), há restrições a produções de formato internacional, a direitos patrimoniais que definam o que é um produto independente e ao que pode ser tratado como "conteúdo qualificado". As normas e definições finais cabem à Agência Nacional de Cinema (Ancine), que também tem o papel de aprovar verbas de incentivo para uma fila de projetos de coprodução que só cresceu com a nova lei.

"Aumentou bastante o volume de trabalho", confirma Giuliano Cedroni, da Pródigo, produtora de FDP, a série brasileira mais esperada do ano, para a HBO. "De um ano para cá, a demanda de produtos cresceu e mudou a maneira de conversar: em vez de apenas as produtoras baterem nas portas dos canais, o jogo agora está mais em via de mão dupla", continua.

A mesma HBO tem ainda dois telefilmes inéditos prontos de Mandrake, título de série coproduzida pela empresa no Brasil. Mas a grife americana garante que não é a lei que a motiva a produzir no País. "Sempre fizemos muitas produções aqui e temos mais séries no Brasil do que em qualquer outro país da América Latina", disse ao Estado o vice-presidente de Comunicação Corporativa da HBO para a América Latina, Miguel Oliva. "Temos Mandrake, Filhos do Carnaval, Alice, Mulher de Fases, que acabou de ir ao ar nos Estados Unidos, Preamar, FDP e Negócio, que entrou em pré-produção", completa. Cada uma dessas séries é de uma produtora diferente.

A O2 Filmes, de Fernando Meirelles, que assina Filhos do Carnaval, também produz agora para a HBO a série documental Destino SP, sobre imigrantes de diferentes partes do mundo. Com 22 projetos na prateleira, a O2 tem hoje duas produções destinadas à Fox - 360 (mesmo nome do novo filme de Meirelles), com seis episódios e temas abordados pelo ponto de vista dos diferentes agentes envolvidos, sob direção de Marcelo Machado, e Contos do Edgar, série em seis episódios dirigida por Pedro Morelli. Para o Discovery, a produtora desenvolve a série Trabalho Duro. "Todos esses projetos são decorrência da mudança na legislação", confirma Meirelles ao Estado.

A lei não pede que tudo seja inédito na TV e, até por isso, produções já vistas em canais mais segmentados, como Sesc, TV Brasil e Futura, têm sido procuradas por outros canais. São os casos da minissérie Natália, dos documentários Amores Expressos, Histórias do Rio Negro, Amazônia Niemeyer e Titãs - A Vida Até Parece Uma Festa, além de longas-metragens como Natimorto e Amanhã Nunca Mais, todos do grupo INK, que tem ainda 30 projetos inéditos no acervo.