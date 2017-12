'Tá no Ar' volta a ser produzido em outubro

Colisão. A Record insiste em jogar sua novela de cara com a da Globo. Com ibope fraco, Vitória se apega à tensão. E leva Arthur (Bruno Ferrari), suspeito de homicídio, à delegacia para confessar outro crime, em cena com Rafael Sieg, Rafaela Mandelli e Jonas Bloch. No ar dia 3.

Foco. A TNT emplacou três meses como canal que alcançou o maior número de telespectadores na TV paga. Isso não significa liderança da audiência, mas sim o alcance do maior número de pessoas, considerando quem passou por lá ao menos um minuto.

Foco 2. Os méritos atuais da TNT são atribuídos a especiais temáticos que reúnem filmes, animações e franquias de acordo com a efeméride. E à adoção de um novo padrão de intervalos comerciais, com redução da quantidade e da duração de inserções. A obra é atribuída ao novo chefe do pedaço, Rogério Gallo, egresso da Band.

A publicidade, é bom dizer, será um dos alvos em debate na ABTA 2014, feira de TV por assinatura que ocorre em agosto. Há de se discutir qual o impacto e o espaço ocupado pela propaganda em um universo que hoje supera 60 milhões de espectadores no País.

O autor Manoel Carlos pensa em se transferir para Petrópolis por alguns dias. Busca sossego, longe da movimentação da Copa e das obras do Metrô, para escrever as últimas linhas da novela Em Família. Diretor do Porta dos Fundos, Ian SBF orientou seus seguidores no Instagram e no Twitter a buscar o vídeo Inferno diretamente no site da trupe, sem ter de passar pelo YouTube. Publicado segunda-feira, o filme foi apresentado com restrições de idade pelo portal de vídeos do Google.

Por falar em Porta dos Fundos Antonio Tabet vai a Londres para o show do Monty Python, sem abandonar seu expediente de comentarista de Copa na ESPN Brasil. O humorista enviará material de lá especialmente para o canal.

Felipe Rocha, que esteve na série Copa Hotel, volta ao GNT em Lili, a ex, série em produção para o canal, pela O2 Filmes, com base nos quadrinhos de Caco Galhardo.